AEX beleeft slechtste beursjaar sinds kredietcrisis en sluit bijna 14 procent lager

De Amsterdamse beursindex AEX sluit het jaar 13,7 procent lager af dan een jaar eerder. De AEX eindigt 2022 op 689,01 punten, terwijl de index dit jaar nog rond de 800 punten begon. 2022 is daarmee het slechtste beursjaar voor de AEX sinds 2008, het jaar waarin de kredietcrisis begon.

Het afgelopen beursjaar stond vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne, de snel oplopende inflatie en de renteverhogingen door de centrale banken om de prijsstijgingen te bestrijden. Als gevolg van deze drie factoren lijkt de Nederlandse economie inmiddels in een recessie te zijn beland.

Die economische tegenwind was ook voelbaar op de beurs: waar de AEX het jaar nog rond de 800 punten begon, sluit hij ruimschoots onder de 700 punten. Het is het eerste jaarverlies voor de AEX na drie winstjaren op rij.

Met een min van ruim 14 procent gaat 2022 de boeken in als een van de slechtste beursjaren in de recente geschiedenis. In de afgelopen twintig jaar waren alleen 2002 (-36,3 procent) en 2008 (-52,3 procent) slechter. In het laatstgenoemde jaar begon de kredietcrisis.