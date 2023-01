Huizenkoper heeft nieuw middel in strijd tegen sjoemelende makelaar

Een logboek waarin alle biedingen op een koophuis staan geregistreerd: dat moet wantoestanden op de huizenmarkt tegengaan. Vanaf 1 januari werken alle makelaars van brancheverenigingen NVM, VBO en Vastgoedpro ermee. Maar hoe werkt zo'n logboek precies? En hoe zit het met de privacy?

Het principe van het digitale logboek is vrij eenvoudig. Het moet een overzicht geven van elk bod dat op een huis is gedaan. Aan het einde van het biedingsproces kunnen de verkoper en de makelaar zien welke biedingen zijn gedaan en kan de verkoper beslissen wie het huis mag kopen.

Als de deal is gesloten en de periode van bedenktijd en voorbehoud van financiering voorbij zijn, kan iedereen die een bod heeft uitgebracht zien welke biedingen zijn gedaan. Het idee is dat makelaars hierdoor geen bod meer kunnen achterhouden.

Dit moet zorgen voor meer transparantie. Daarnaast moet het het moeilijker maken voor makelaars om klanten van bevriende collega's voor te trekken.

Honderden klachten bij meldpunt over makelaars

Aanleiding is een onderzoek dat Vereniging Eigen Huis (VEH) afgelopen jaar deed. De belangenorganisatie voor huiseigenaren opende een meldpunt voor wanpraktijken van makelaars. In korte tijd kwamen daar honderden klachten binnen.

Zo zouden makelaars soms biedingen niet doorgeven omdat ze wilden dat het huis zou gaan naar klanten van bevriende makelaars. Ook kregen huizenkopers aan wie een woning al mondeling was toegezegd op het laatste moment te horen dat de woning toch naar iemand anders ging.

"Het probleem is dat kopers in zo'n situatie geen idee hebben of ze zijn overboden of dat het huis is toebedeeld aan een vriendje van de makelaar", zegt een woordvoerder van de VEH. De klachtenregen zorgde ervoor dat kopers, verkopers en ook de politiek vroegen om meer transparantie. Het logboek is het antwoord hierop.

Eerder dit jaar werd het logboek al kleinschalig ingevoerd. Vanaf 1 januari gaan de drie eerdergenoemde brancheverenigingen, waarbij ongeveer drie kwart van de makelaars is aangesloten, ermee werken. Het logboek wordt overigens niet gebruikt bij nieuwbouw, omdat een nieuwbouwhuis vaak wordt toegewezen en van een biedproces geen sprake is.

Is het logboek verplicht of vrijwillig?

Makelaars van de drie verenigingen hebben zichzelf de plicht opgelegd om er vanaf 1 januari mee te werken. Later wordt het voor alle makelaars in Nederland verplicht. Wanneer dat is, is nog niet precies bekend. De huidige planning is medio 2024.

Kunnen andere kopers zien wat ik geboden heb?

Andere kopers kunnen jouw persoonlijke gegevens niet zien. Kopers kunnen alleen zien welke bedragen zijn geboden en wat de aanvullende voorwaarden zijn. Naam en contactgegevens zijn alleen in te zien door de makelaar en de verkoper.

Kan ik als koper nog steeds een bod doen buiten het logboek om?

Bij makelaars die niet bij de drie verenigingen zijn aangesloten, kan dat sowieso nog. Bij de overige makelaars kun je weliswaar nog steeds op een 'ouderwetse' manier, bijvoorbeeld via e-mail, een bod uitbrengen. Maar de makelaar is verplicht om dat bod vervolgens zelf alsnog in het logboek zetten.

Wat als een makelaar toch een bieding achterhoudt?

Dan kan de makelaar een waarschuwing of boete krijgen, al hangt het af van de omstandigheden. Als een makelaar verschillende keren in de fout gaat, kan de betreffende vereniging besluiten de makelaar te schorsen of definitief uit de vereniging te zetten.

Zitten er voor kopers en verkopers kosten aan het logboek?

Koper en verkoper hoeven voor het gebruik van het biedlogboek niet te betalen. Wel moeten makelaarskantoren betalen om de software te gebruiken. De kosten hiervan zullen ze vermoedelijk doorberekenen in hun tarieven.

Als kopers elkaars bod kunnen zien, heeft dat dan geen invloed op hun biedingen op een volgend huis?

Volgens de NVM is dat lastig te voorspellen. "Ieder huis is uniek en als je na het inzien van het logboek op een soortgelijke woning gaat bieden, ben je vaak al maanden verder", legt een woordvoerder uit. "In die periode is de markt altijd weer veranderd."

Gaat het biedlogboek inderdaad helpen tegen wanpraktijken?

Volgens de VEH kan het inderdaad iets doen aan sjoemelende makelaars. "Het maakt het biedproces duidelijker en hopelijk ook eerlijker." Toch is de vereniging kritisch. De wantoestanden komen vooral doordat de vraag naar koopwoningen groot is en het aanbod klein. "Er worden te weinig huizen gebouwd. Een logboek lost dat probleem niet op."

