Jongeren ruilen snorfiets massaal in voor snellere bromfiets

Steeds meer jongeren bieden vanwege de naderende helmplicht hun snorfiets te koop aan of ruilen die in voor een bromfiets, zeggen scooterdealers. Ook laten veel jongeren hun snorfiets omkeuren naar een bromfiets, waardoor die 45 kilometer per uur kan rijden en op de rijbaan mag.

"De verkoop van snorfietsen is na de aankondiging van de helmplicht ingestort", zegt Peter Wichink Kruit van WK Scooter Centre uit Deventer. Zijn zaak is gespecialiseerd in de verkoop van snorfietsen. Hij baalt van de nieuwe wet omdat hij veel inkomsten misloopt. "Van de twintig scooters die ik in de afgelopen tien jaar verkocht, was gemiddeld maar één een bromfiets."

In oktober bleek uit cijfers van de BOVAG en RAI Vereniging dat het aantal verkochte bromfietsen dit jaar voor het eerst het aantal verkochte snorfietsen overstijgt.

Wichink Kruit ziet dat vooral jongeren van hun snorfiets af willen. "Per dag krijg ik er zo'n acht à tien aangeboden. Jongeren gaan nu massaal voor een bromfiets die harder rijdt, want ze denken: ik ga niet met een helm op 25 kilometer per uur over het fietspad rijden. Dat was juist de charme van de snorfiets."

De scooterdealer verwacht in januari vooral druk te zijn met het omkeuren van snorfietsen naar bromfietsen. Dat moet normaal gesproken in een van de zestien keuringsstations van de RWD, maar vanaf 3 januari mogen gecertificeerde bedrijven dat ook doen.

'Snorfietsverkoop stabiliseert als helm normaal wordt'

Bij brom- en snorfietsverkoper La Souris bestond in 2021 nog 85 procent van de verkoop uit snorfietsen. Nu is dat nog maar 33 procent, zegt eigenaar Armando Muis. "Ik denk dat de markt hier uiteindelijk zal stabiliseren zodra het dragen van een helm normaal wordt." Muis heeft in de eerste weken van januari al zeshonderd afspraken staan om snorfietsen om te keuren.

Vanaf 1 januari is het dragen van een helm op een snorfiets verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 100 euro.

