Fietsdieven slaan vaker toe: aantal diefstallen bijna verdubbeld in 2022

Het aantal fietsdiefstallen is in 2022 bijna verdubbeld doordat we na lockdowns weer vaker onderweg zijn en fietsen onbeheerd achterlaten. Bij de ANWB, de grootste fietsverzekeraar van het land, steeg het aantal diefstallen van zesduizend in 2021 naar elfduizend dit jaar. Vooral dure e-bikes zijn populair. De ANWB gaat de premies daarom flink verhogen.

Ook het aantal gestolen fietsonderdelen dat wordt geclaimd bij de ANWB na diefstal nam in 2022 toe: tot ongeveer honderd per week, tegen vijftig een jaar eerder. In het afgelopen jaar verwelkomde de verzekeraar ook ongeveer 10 procent meer verzekerden, maar die toename valt in het niet bij de extra diefstallen.

De ANWB denkt dat de toename vooral komt doordat we vaker onderweg zijn ten opzichte van 2021 en 2020, jaren met harde lockdowns. Maar voor corona kwam het aantal fietsdiefstallen ook amper boven de vijfduizend uit. En voor de komende jaren verwacht de ANWB dat deze trend doorzet.

Samen met het aantal diefstallen van dure e-bikes neemt de schadelast voor de ANWB toe. In 2021 was die per geclaimde fiets nog 1.900 euro, dit jaar al 2.000 euro. "Dat zet verzekeringspremies onder druk", zegt ANWB-woordvoerder Klaas Kregel. "Die worden daarom komend jaar geïndexeerd. Dat betekent een premieverhoging van 7 tot 9 procent."

Bendes vervoeren fietsen naar het buitenland

De extra diefstallen worden volgens de ANWB niet gepleegd door junks in de stad, maar door georganiseerde internationale bendes. Die transporteren gestolen fietsen snel naar het buitenland.

Bij een deel van de klanten is een track-and-tracechip op de fiets gemonteerd. "Dan wordt een deel van de fietsen teruggevonden, vaak in safehouses, soms al helemaal gedemonteerd en in plastic verpakt voor transport naar het buitenland", zegt Kregel.

Drie op tien fietsen worden teruggevonden

De chips zijn niet direct een oplossing voor de toename van het aantal diefstallen. Uiteindelijk worden drie op de tien fietsen binnen enkele dagen teruggevonden. "Georganiseerde fietsdieven hebben ook het gereedschap om de volgchips te verwijderen."

De ANWB hoopt dat fietsfabrikanten met een standaardoplossing komen waarbij de volgchips in de fiets zijn gemonteerd. Verder moedigt de verzekeraar van de ANWB fietsers aan om meer dan één slot te gebruiken en onderdelen als accu's mee te nemen als je je fiets achterlaat.

