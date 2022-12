Inflatie in Spanje daalt opnieuw en bereikt laagste punt in ruim een jaar

De prijzen in Spanje lagen in december 5,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het Spaanse statistiekbureau INE. Het is het laagste inflatiecijfer van het land sinds november 2021.

Het is opnieuw een teken dat de hoge inflatiecijfers van het afgelopen jaar mogelijk voorbij het hoogtepunt zijn. In Spanje daalt het cijfer al vijf maanden op rij en ook in de eurozone als geheel was er in november een eerste daling ten opzichte van de maand ervoor. Nergens in het eurogebied is de inflatie op het moment zo laag als in Spanje.