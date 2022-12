Energie-update: Gasverbruik in twee weken tijd gehalveerd

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Het gasverbruik is afgelopen week flink gedaald. Gemiddeld gebruikten we tussen 22 en 28 december 775 gigawattuur per dag. Dat is minder dan de helft van de 1.579 gigawattuur die we twee weken eerder gebruiken. Het was toen zeer koud, terwijl het afgelopen week juist relatief warm was.

In vergelijking met dezelfde periode in de voorgaande drie jaar was het verbruik afgelopen week ook flink lager: -40 procent. Al maanden verstoken we tientallen procenten minder gas dan gebruikelijk. Alleen de eerste helft van december was hierop een uitzondering, door het koude weer van begin deze maand.

Mede door het warme weer - dat waarschijnlijk nog even aanhoudt - is de gasprijs flink gedaald. Handelaren betaalden woensdag, het peilmoment van de laatste gasupdate, 81,35 euro voor een megawattuur. Dat is het laagste punt sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel.

Toch is het nog relatief hoog in vergelijking met voorgaande jaren. Daarin werd lange tijd minder dan twee tientjes betaald voor een megawattuur.

De Nederlandse gasvoorraad is afgelopen week weer iets geslonken. De vier opslagen zijn gemiddeld voor 77 procent gevuld. Iets minder dan de 78,1 procent van een week eerder. De verwachting is dat de voorraden groot genoeg zijn om de winter door te komen. Zelfs als het de komende maanden weer een stuk kouder wordt.

Wel is er vrees voor de volgende winter. Het vullen van de voorraden ging in aanloop naar deze winter relatief makkelijk, omdat Rusland nog wat gas leverde en China vanwege de coronalockdown minder inkocht. In aanloop naar volgende winter levert Rusland waarschijnlijk niet of nauwelijks gas aan Europa en wil China vermoedelijk wel veel inkopen.

Aanbevolen artikelen