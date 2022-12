De drie grootste Nederlandse banken sloten dit jaar meer dan honderd kantoren

ABN AMRO, ING en Rabobank sloten dit jaar gezamenlijk 102 filialen waar klanten hun bankzaken konden regelen. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij de drie grootste banken van Nederland.

ABN AMRO spant de kroon. Aan het begin van 2022 had de financiële instelling nog 77 bankkantoren en aan het eind van dit jaar 27. ABN is daarmee goed voor de helft van alle sluitingen.

Bij ING ging het aantal van 88 naar 57. De bank sloot dit jaar dus 31 kantoren. Rabobank heeft de meeste kantoren, maar sloot er het minst. Rabo ging van 157 naar 136. 21 Rabobank-filialen moesten de deuren sluiten.

"Voor elk kantoor dat sluit, komen drie financiële zorgcoaches in de plaats", zegt een woordvoerder van ABN. Die helpen klanten thuis met hun bankzaken: in persoon, via de telefoon of online.

"Over het algemeen hanteren we de vuistregel dat we een kantoor sluiten als er drie klanten of minder per uur binnenkomen", zegt een woordvoerder van ING, dat dit jaar iets meer dan een derde van de kantoren sloot. ING werkt met servicepunten, die daar komen waar kantoren sluiten.

Dat is bijvoorbeeld een Bruna-vestiging met een speciaal opgeleide werknemer voor bankzaken. Als dat niet afdoende is, kan een klant een afspraak op een ander kantoor maken of bellen.

Hypotheekadviespunt in een nieuwbouwwijk

Rabobank, dat dit jaar verreweg de minste kantoren sloot, biedt klanten flexibele vestigingen als alternatief voor gesloten kantoren. "Dat zijn verschillende contactpunten waar klanten voor specifieke diensten kunnen aankloppen. Dat kan een hypotheekadviespunt in een nieuwbouwwijk zijn, licht een woordvoerder toe.

Alle drie de banken laten weten te snoeien in het kantorenbestand, omdat klanten steeds minder vaak naar een vestiging komen. Ook zeggen ze allemaal dat de coronapandemie deze tendens versneld heeft. Geen van de banken doet uitspraken over of en hoeveel kantoren de komende tijd nog zullen sluiten.

