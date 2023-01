Langstzittende Shell-topman geeft stokje door aan de jongste ooit

Delen via E-mail

De 48-jarige Wael Sawan is vanaf 1 januari de nieuwe topman van Shell en wordt daarmee de jongste CEO uit de geschiedenis van het energieconcern. De Libanese Canadees neemt de functie over van de Nederlander Ben van Beurden, die negen jaar aan het roer stond.

Van Beurden is daarmee de langstzittende topman van Shell. Vooral de laatste jaren onder zijn leiding waren bewogen. Milieudefensie kreeg Shell op de korrel, in wat de milieuzaak is gaan heten.