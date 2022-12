Italië wil dat ook andere EU-landen reizigers uit China testen op corona

Delen via E-mail

Italië heeft de andere landen uit de Europese Unie (EU) opgeroepen om net als zij, reizigers uit China te testen op corona. Vooralsnog zijn de EU-landen hier verdeeld over.

De VS verlangt inmiddels dat reizigers uit China een negatieve test kunnen overleggen. Italië test de reizigers bij aankomst in het land.

De EU is het erover eens dat er een gecoördineerd beleid moet komen, zo werd eerder vandaag bekend. Maar ze zijn het nog niet eens over wat dat beleid dan moet zijn.

Aan het begin van de coronapandemie hield ook ieder land in de Europese Unie er een eigen beleid op na. Het duurde lang voordat één lijn werd getrokken.

Er zijn zorgen over reizigers uit China omdat het aantal coronabesmettingen in het land oploopt en de reisrestricties daar over iets meer dan een week worden versoepeld.