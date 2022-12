Grensoverschrijdend gedrag op werkvloer belandt steeds vaker in rechtszaal

Er komen sinds dit jaar steeds meer zaken wegens grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voor de rechter. Het aantal uitspraken neemt toe en dat heeft mede te maken met de MeToo-discussie en de gebeurtenissen bij The Voice en De Wereld Draait Door.

"Je ziet een duidelijke toename. Rechters zijn in hun uitspraken kritischer als het gaat over grensoverschrijdend gedrag", zegt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS. "Er wordt ook meer geprocedeerd over dit soort zaken."

Zo vond een kantonrechter in Leiden het terecht dat een werknemer was geschorst, omdat hij grensoverschrijdend en respectloos had gehandeld tijdens een bedrijfsfeest. Op Terschelling had de werknemer een been van een vrouwelijke collega opgetild en daar een likkende beweging bij gemaakt.

Verder gaat het bijvoorbeeld om zaken waarin een werknemer de borst aanraakt tegen de wil van een collega in. Volgens het gerechtshof in Arnhem is dit zonder meer grensoverschrijdend en zeer ernstig. Een gegeven ontslag op staande voet hield hier stand.

Bedrijven zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het voorkomen en beperken van grensoverschrijdend gedrag valt hieronder. Dat kan zich onder meer uiten in pesten, seksuele intimidatie, raciale intimidatie, agressie en geweld.

'Verzuim, uitval en lagere productiviteit'

Volgens werkgeversvereniging AWVN leidt ongewenst gedrag op de werkplek tot verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. "Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld, of een combinatie daarvan", zegt een woordvoerder.

Besselink benadrukt dat een werknemer dit soort gedrag dus altijd moet kunnen aankaarten bij zijn baas en die moet ingrijpen. "Als een bedrijf er niets mee doet, heb je een probleem."

De arbeidsrechtadvocaat constateert dat niet alle bedrijven de problemen even serieus nemen. "Er zal nog steeds een cultuuromslag moeten plaatsvinden bij bedrijven waar het normaal is om bijvoorbeeld bepaalde ongemakkelijke opmerkingen te maken die voor iemand anders beledigend kunnen zijn. Daarnaast zijn er veel werkgevers die er wel werk van maken van het opstellen van een reglement, het aanstellen van vertrouwenspersonen of het openen van een meldpunt."

