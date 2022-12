Prijzen van energiecontracten liepen niet eerder zo ver uiteen

De tarieven die de verschillende energiebedrijven rekenen, lopen steeds verder uiteen. Voor wie een nieuw contract afsluit per 1 januari, loopt dat verschil op tot wel 25 procent. Dat is uniek, zegt Ben Woldring van vergelijkingssite Gaslicht.com in gesprek met NU.nl.

"De prijsverhogingen die sommige aanbieders per 1 januari doorvoeren zijn fors", zegt Woldring. "Zeker als je dat afzet tegen de huidige marktprijzen."

Doordat de groothandelsprijzen sinds de Russische inval in Oekraïne alle kanten opgaan, gebeurt dat ook met de consumentenprijzen. Op de zogenoemde termijnmarkt voor gas zijn de prijzen historisch gezien nog steeds heel hoog. "Wel een stuk lager dan afgelopen zomer."

Leveranciers die hun gas toen hebben ingekocht, berekenen die hoge prijzen nu door aan hun klanten. "Daar zit altijd vertraging in", weet de oprichter van Gaslicht.com. "De zomerpiek manifesteert zich nu. En dat in een tijd dat het verbruik hoog is. Dat doet dubbel pijn."

Volgens Woldring is het dan ook wijsheid om niet alleen te letten op voor welk tarief je intekent als je van energieleverancier verandert, maar om vooral ook te letten op voor welke periode een bepaald tarief geldt.

"Sommige partijen rekenen nu meer dan 3 euro per kuub gas, dat is meer dan twee keer het prijsplafond, en dat is al dubbel zo hoog als we gewend waren." Volgens hem rekenen vooral 'de grote drie' forse tarieven. "Er zijn ook aanbieders waarbij de prijzen wel 25 procent lager zijn."

Prijsplafond zal leed een beetje verzachten

Het gaat dan niet alleen om gas, maar net zo goed om elektriciteit. Dat de aanbieders sinds de prijzen omhoog schoten geen vaste contracten meer aanbieden, leidt volgens Woldring ook tot hogere prijzen. "Wanneer energiebedrijven de zekerheid hebben dat jij jarenlang klant blijft, kunnen ze daarop inkopen en een lagere prijs bieden."

Af en toe bieden kleinere partijen een beperkte groep klanten een vast contract met een looptijd van één jaar aan. "Dat gaat om kleine aantallen."

Het prijsplafond voor gas en elektriciteit dat vanaf 1 januari geldt, zal de pijn voor iedereen wat verzachten. "Maar reken je daarmee niet rijk", waarschuwt de expert. "Dan nog is het tarief waarvoor dat geldt veel hoger dan we gewend waren. Bovendien gaat de btw weer terug omhoog naar het tarief van 21 procent."

