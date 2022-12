Waar komt de + in oliekartel OPEC+ vandaan?

Tegenwoordig worden besluiten over het al dan niet opendraaien van de oliekraan vaak genomen op basis van vergaderingen van OPEC+, waar dat eerder altijd 'gewoon' OPEC was. Die plus staat voor een groep landen die wel aan tafel zit, maar geen volwaardig lid is van de organisatie van olie-exporterende landen. "De plus is de facto Rusland", zegt energie-expert Jilles van den Beukel.

We moeten terug naar de jaren zestig van de vorige eeuw voor de oorsprong van OPEC. "Die werd opgericht door de grote olieproducerende landen als verzet tegen de grote, veelal westerse, oliemaatschappijen die aan de productietouwtjes trokken", vertelt Van den Beukel. Die maatschappijen bepaalden ook de prijzen.

Dat waren veelal Amerikaanse maatschappijen. De oliestaten, zoals Saoedi-Arabië, Irak, Iran en later ook bijvoorbeeld Libië, zetten zich met aansluiting bij OPEC af tegen de Verenigde Staten.

OPEC telt nu dertien leden. "Onze statuten maken onderscheid tussen de oprichters en leden", zegt de organisatie, die zetelt in het zeer westerse Wenen. De oprichters zijn Iran, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië en Venezuela. Tot de leden worden landen gerekend die daartoe een aanvraag hebben ingediend en bij meerderheid van stemmen zijn toegelaten.

Ze moeten netto-exporteur van "substantiële hoeveelheden olie" zijn en "fundamenteel" gelijke belangen hebben als de oprichters. Dan zijn er ook nog geassocieerde leden, oftewel de + in OPEC+. Die hoeven niet te voldoen aan die hoeveelheden en hebben geen stemrecht, maar mogen wel aan tafel zitten.

'Met Rusland erbij werd OPEC machtiger'

"OPEC+ is eigenlijk een verstandshuwelijk", zegt Van den Beukel. Eind 2016 werd dat huwelijk gesloten als reactie op de almaar dalende olieprijzen. "Ook dat werd veroorzaakt door de VS", weet de energie-expert. De olieprijs kelderde in die tijd tot rond de 40 dollar per vat. "Door de goedkope schalie-olie vanuit de VS."

Want de VS was al zelfvoorzienend in de energiebehoefte en werd ook netto-exporteur van het vloeibare goud. "Met Rusland erbij werd het olieblok machtiger en heeft het de olieprijzen weer weten op te krikken."

Sancties zijn de OPEC-landen niet onbekend

Op Russische olie zitten nu sancties. Het land begeeft zich daarmee binnen OPEC+ in goed gezelschap. Want landen als Venezuela, Libië en Iran hakken al langer met het sanctiebijltje. "De wereld heeft weinig te zeggen over wat OPEC doet", zegt Van den Beukel.

Anderzijds is het ook weer niet zo dat deel uitmaken van OPEC+ Rusland immuun maakt voor de westerse sancties. "Rusland heeft zeker baat bij OPEC+, maar het zal ze niet redden. Op termijn zullen de sancties pijn doen, dat kan OPEC+ niet voorkomen."

