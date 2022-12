Minder oliebollen voor hetzelfde geld: 'We eten er geen bol minder om'

Waar je vorig jaar voor 10 euro nog een zak met vijftien oliebollen kon kopen, zitten er nu maar twaalf in zo'n zak. En een losse bol kost aan de kraam nu al snel 0,20 of 0,25 euro meer. Ook bij de ambachtelijke bakker is de oliebol prijziger geworden. Maar doordat de traditie in onze cultuur is ingebakken, eten we er geen bol minder om.

"Wat de zakken oliebollen betreft, lijken we wel een supermarkt. Minder voor hetzelfde geld", zegt Atze Lubach namens de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK). Zo'n 95 procent van alle oliebollenkramen in het land wordt gerund door een kermisexploitant.

Ook bij de ambachtelijke bakker is er sprake van oliebolleninflatie. "Grondstofprijzen zijn hoger, bakolie is flink duurder geworden en de energiekosten zijn natuurlijk gestegen", vertelt voorzitter Arend Kisteman van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV). Hij schat dat we hierdoor bij de bakker per bol een dubbeltje meer kwijt zijn dan vorig jaar.

Aan de kraam hebben sommigen de prijs verhoogd, anderen hebben hem gelijk gehouden. "Dat hangt ervan af waar je je grondstoffen vandaan haalt en of je nog voorraden had bijvoorbeeld", legt Lubach uit. "Er zijn kramen waar de bollen nu wel 0,40 euro duurder zijn. Maar er zijn er ook waar ze nog evenveel kosten als vorig jaar."

Op Oudjaarsdag met twaalf man in de kraam

De circa vijftienhonderd oliebollenbakkers met een kraam moeten altijd al stevig aanpoten op de laatste dag van het jaar. "In het voorseizoen kom je er wel met hulp van je familie", zegt Lubach van de BOVAK.

"Maar op de dag dat er miljoenen bollen over de toonbank gaan, sta je al gauw met twaalf man op een kraam en die mensen zijn nu lastig te vinden."

Hoewel het personeelstekort en de inflatie tot aan de oliebollenkraam en -bakker reiken, zullen we er echt geen bol minder om kopen. "Dat dubbeltje extra maakt echt niet uit", zegt Kisteman. "Mensen hebben het er wel voor over, omdat het bij de tijd van het jaar hoort."

