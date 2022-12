Aandeel Tesla herstelt iets na forse koersval

De waarde van Tesla op de beurs is woensdag weer wat hersteld na de fikse koersval van 11 procent een dag eerder. Een aandeel was toen minder dan 110 euro waard, het kleinste bedrag sinds 2020. In vergelijking met begin vorige maand is de waarde van het aandeel gehalveerd. Volgens experts komt dat door de overname van Twitter door Tesla-CEO Elon Musk.

De rijkste persoon op aarde kocht het socialemediabedrijf dit najaar. De overname zelf verliep al niet soepel. Maar sinds Twitter onder leiding van Musk staat, gaat het er nogal chaotisch aan toe.

Zo draaide het bedrijf pasgenomen beslissingen weer terug en heeft de miljardair Twitter-volgers laten bepalen dat hij weg moet als CEO. Musk beloofde op te stappen zodra er een geschikte opvolger is gevonden.

Beleggers zouden door de Twitter-escapades vrezen dat Musk minder tijd heeft om leiding te geven aan Tesla. Verder speelt mee dat er berichten naar buiten komen dat de autobouwer van plan is om minder auto's te maken in China.

De Tesla-topman zelf wijt het koersverlies aan de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve. Hierdoor kunnen Amerikanen meer rente op hun spaargeld krijgen, waardoor ze minder willen beleggen in aandelen.

