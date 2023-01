Onze economie zal een beetje krimpen, maar er is licht aan het einde van de tunnel

Onze economie vertoonde in het derde kwartaal een lichte krimp en ook voor het vierde kwartaal en de eerste drie maanden van dit jaar wordt een min verwacht, zo voorspelde De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs nog. Maar we kunnen wel tegen een stootje, zeggen economen tegen NU.nl.

Het is nog niet zo lang geleden dat ING-topman Steven van Rijswijk tijdens een bijeenkomst bij De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aangaf dat we al een tijdje in een milde recessie zitten. De bankier baseerde zich daarbij op data over de Nederlandse bestedingen.

"Daar zien we sinds augustus een daling in. We zitten in een lastige economische omgeving. De koopkracht van veel consumenten staat onder druk en datzelfde geldt ook voor veel bedrijven die afhankelijk zijn van energie. Dankzij het steunpakket van het kabinet voorkomen we een nog diepere recessie", zei hij destijds.

Meer veel economen zien het niet zo negatief. DNB-directeur en hoofdeconoom Olaf Sleijpen verwacht bijvoorbeeld geen recessie. De Nederlandse economie vertoonde in het derde kwartaal nog een lichte krimp. "En ook voor het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van dit jaar verwachten we een krimp. Maar dat betekent nog niet dat we in een recessie belanden. We scheren erlangs, om daarna te groeien."

Technisch gezien verkeert een land in een recessie als er sprake is van twee kwartalen van krimp op rij - en dat zal dus waarschijnlijk wel gebeuren. Maar de economische krimp zit zo dicht tegen de nul aan dat die te verwaarlozen is. In het derde kwartaal van vorig jaar kromp de Nederlandse economie met 0,2 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in woningen en infrastructuur, zo meldde statistiekbureau CBS onlangs.

'Nederlandse economie staat er goed voor'

Volgens economen Anton Brender en Florence Pisani van de Europese vermogensbeheerder Candriam staat de Nederlandse economie er goed voor. Ze verwijzen daarbij naar de groei die ons land sinds de coronacrisis heeft doorgemaakt. "De Nederlandse economie is de afgelopen jaren hard gegroeid. De krimp in het derde kwartaal stelt niks voor, van een recessie is dan ook vooralsnog geen sprake", zegt Brender.

Tot nu toe is de economie veerkrachtiger gebleken dan velen hadden gevreesd, en de krappe arbeidsmarkt biedt enige steun. De schok van de energieprijzen heeft wel geleid tot een scherpe daling van het consumentenvertrouwen.

De werkgelegenheid in Nederland ligt momenteel 5 procent boven het niveau van voor de pandemie, wat uitzonderlijk goed is.

Florence Pisani van de Europese vermogensbeheerder Candriam

Pisani: "Het effect van de energieschok op de koopkracht is lang niet in alle Europese landen gelijk. Nederland is bijvoorbeeld relatief hard getroffen, hoewel de Nederlandse inflatiecijfers de stijging van de aardgasprijzen voor consumenten wellicht overschatten."

Sterker nog, Pisani is positief en laat weten dat er ondanks de hoge energieprijzen nog geen tekenen zijn dat een recessie is begonnen. "De werkgelegenheid in Nederland ligt momenteel 5 procent boven het niveau van voor de pandemie, wat uitzonderlijk goed is. Nederland is de enige grote economie in Europa die nu boven de groeitrend van voor de pandemie zit."

