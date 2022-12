Gasprijs daalt verder tot onder de 80 euro door warm winterweer

De prijs voor gas is woensdag voor de achtste dag op rij gedaald. Handelaren betaalden woensdagochtend 77 euro voor een megawattuur. Dat is de laagste prijs voor gas sinds Rusland Oekraïne in februari aanviel.

De daling komt vooral door het zachte winterweer in grote delen van Europa. De verwachting is bovendien dat de relatief hoge temperaturen nog even aanhouden. Daardoor hoeven huishoudens en bedrijven minder te stoken, waardoor de gasvoorraden beter op peil blijven.

Twee weken geleden kostte een megawattuur nog ruim 137 euro. In de tussentijd is de prijs met bijna 44 procent gedaald. Vergeleken met de piekprijs van zo'n 350 euro eind augustus is de daling zelfs ruim 75 procent.

Een aanhoudend lagere gasprijs kan de komende maanden zorgen voor een minder hoge energierekening. Als gasleveranciers zoals Eneco, Essent en Vattenfall hun gas goedkoper kunnen inkopen, kunnen ze de prijzen voor huishoudens op termijn ook verlagen.

Of je daadwerkelijk minder gaat betalen, hangt onder meer af van het inkoopbeleid van je leverancier en het type contract dat je hebt. Verder gaat op 1 januari het prijsplafond in. Dat moet ook helpen bij het betaalbaar houden van de energierekening.

Een prijs van 77 euro is nog steeds hoog in vergelijking met voorgaande jaren. Anderhalf jaar geleden kostte een megawattuur bijvoorbeeld nog iets meer dan 20 euro. Daarvoor was prijs nog lager.

