Alle lonen gaan volgend jaar omhoog: Jan Modaal krijgt er 91 euro netto bij

Jan Modaal die gemiddeld een salaris van 3.086 euro ontvangt, gaat er volgend jaar netto 91 euro (+3,7 procent) per maand op vooruit. Het minimummaandloon stijgt met 10,15 procent van 1.756,20 naar 1.934,40 euro.

"Goed nieuws, alle lonen zullen stijgen. Al lost het met de stijgende prijzen niet meteen alle financiële zorgen van veel Nederlanders op", zegt Dik van Leeuwerden van hr- en salarisdienstverlener ADP Nederland.

"Loon is belangrijk, maar werknemers worden ook steeds kritischer. Zo overweegt drie kwart van baan te wisselen als er bij de eigen werkgever een verschil in beloning tussen mannen en vrouwen is en er geen diversiteits- en inclusiebeleid is", vult hr-directeur Agnes Jongkind aan.

De belangrijkste oorzaak van de stijging van het nettoloon is de hogere arbeidskorting. Die wordt verhoogd naar maximaal 5.052 euro voor werknemers onder de AOW-leeftijd. In 2022 was de maximale arbeidskorting 4.260 euro. Anderhalf keer modaal gaat er per maand 87 euro (+2,69 procent) op vooruit en twee keer modaal 98 euro (+2,43 procent).

Het minimumloon wordt naast de gebruikelijke indexatie per 1 januari nog eens extra verhoogd. Dit heeft ook positieve gevolgen voor werknemers die afgelopen jaar net iets meer dan het minimumloon verdienden. Vanaf 2023 ontvangen zij bij een fulltime dienstverband minimaal 1.934,40 euro per maand.

Het bedrag voor reiskosten dat werkgevers volgend jaar onbelast mogen vergoeden, wordt verhoogd van 0,19 euro naar 0,21 euro per kilometer. Voor de thuiswerkvergoeding verandert het bedrag van 2 euro in 2,15 euro per gewerkte thuiswerkdag of een deel daarvan. "Maar het feit dat het fiscaal mag, betekent nog niet dat een werkgever het arbeidsvoorwaardelijk moet doen", benadrukt Van Leeuwerden.

