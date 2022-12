Tijdens kerstdagen winkelden we gretiger dan voor corona

Met Kerst hebben Nederlanders meer gewinkeld dan voor de coronapandemie, blijkt uit cijfers over pinbetalingen. In fysieke winkels is op Eerste Kerstdag 20 procent vaker met de pinpas afgerekend dan drie jaar eerder. Op Tweede Kerstdag deden consumenten dat 15 procent vaker dan in 2019.

Online rekenden we zelfs twee keer zo vaak tijdens Kerst af dan in 2019, blijkt uit de gegevens van Betaalvereniging Nederland. De organisatie vergeleek de nieuwe cijfers met die van 2019, omdat er in de afgelopen twee jaren tijdens de kerstdagen een lockdown van kracht was.

In de hele week tot en met Kerst werd ten opzichte van normale weken vooral in winkels voor fotografie, brillen en sieraden vaker (+85 procent) afgerekend. Bij kledingwinkels werd 35 procent vaker gepind en bij speelgoed-, hobby- en sportwinkels een kwart vaker dan normaal. In de kunst- en cultuursector werd juist 30 procent minder afgerekend dan in normale weken.

Een mogelijke oorzaak van de groei van het aantal aankopen is dat meer winkels tijdens de kerstdagen open zijn. Met name op Eerste Kerstdag hebben meer winkels de deuren geopend. Retailexpert Michiel Kregel ziet een 'IKEA-effect': steeds meer winkels en supermarkten zijn ook tijdens de feestdagen geopend. "Het is niet meer de Kerst van jaren geleden, toen alles gesloten was."

