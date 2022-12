Rusland rekent door prijsplafond voor olie op groter begrotingstekort

Delen via E-mail

Het begrotingstekort van Rusland kan komend jaar toenemen door de invoering van een prijsplafond voor olie uit het land. Diverse westerse landen hebben eerder deze maand zo'n plafond ingevoerd.

Olie is het belangrijkste exportproduct van Rusland, maar door de aanval op Oekraïne staat die export onder druk. Zo heeft de EU op 5 december de import van Russische olie verboden, terwijl andere westerse landen op die dag een prijsplafond hebben ingesteld. Dat geldt voor onder meer de VS en Japan.

Vanwege dit plafond mag alleen nog Russische olie worden verhandeld als die voor 60 dollar (ruim 56 euro) of minder is verkocht. Rusland is niet gelukkig met die maatregel en zegt de landen die zich aan het plafond houden geen olie meer te leveren. Moskou overweegt nu de olieproductie begin volgend jaar met 5 tot 7 procent terug te schroeven.