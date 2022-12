Rentes gaan voorlopig verder omhoog

Delen via E-mail

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat voorlopig door met het verhogen van de beleidsrente, waardoor ook de rentes die consumenten betalen op hypotheken en andere leningen stijgen. Dat heeft topman Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd in een interview met de Financial Times (FT).

Dit jaar heeft de ECB, waar Knot namens Nederland in het bestuur zit, de beleidsrente met 2,5 procentpunt verhoogd. Die rente staat daarmee nu op 2 procent, waar die aan het begin van het jaar nog negatief was. De centrale bank probeert daarmee de hoge inflatie te beteugelen.

Tussen nu en juli 2023 zijn er vijf bijeenkomsten waarop de centrale bankiers van de eurolanden samen komen en beslissen of de rente verder omhoog gaat. Knot verwacht dat de rente nog een paar keer met een half procentpunt verhoogd wordt, om dan te pieken in de zomer.

"Het risico dat we te weinig doen, is nog steeds het grootste risico", liet Knot optekenen. "We zitten nog maar aan het begin van de tweede helft."