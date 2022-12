Vlak voor Kerst betaalden Nederlanders vaker met pas dan ooit tevoren

Nederlanders hebben vrijdag in de aanloop naar Kerst vaker met een pas afgerekend dan ooit. Ook zaterdag was het druk in de winkelstraten, waardoor het dagrecord mogelijk nog wordt overtroffen.

Betaalvereniging Nederland telde vrijdag meer dan 22 miljoen betalingen met pinpassen en creditcards aan de Nederlandse winkelkassa's, goed voor ruwweg 740 miljoen euro. Betalingen met smartphones en smartwatches vallen daar ook onder.

Dat is beduidend meer dan op de dag van het vorige record, in 2019. Toen werden op zaterdag 21 december ongeveer 21 miljoen kaarttransacties verwerkt voor een totaalbedrag van zo'n 675 miljoen euro.

"In eerdere jaren viel het dagrecord altijd op de laatste zaterdag voor Kerstmis. Wellicht wordt het record van gisteren dus vandaag nog overtroffen", laat een woordvoerder weten. Het is eigenlijk al de hele week druk in de winkelstraten.

Sinds vorige week zaterdag is in Nederland al voor ruim 3,5 miljard euro met een pasje uitgegeven. Dat is bijna 1 miljard euro meer dan in een gewone week. Online wordt er eveneens veel gespendeerd, maar niet zoveel als eerder dit jaar rond koopjesfestijn Black Friday.

Aanbevolen artikelen