In week met vrieskou bespaarden we tientallen euro's door lagere thermostaat

We douchten al korter en zelfs in de koudste week van dit jaar ging de verwarming maar beperkt aan. Volgens energieleverancier Vattenfall bespaarden huishoudens vorige week gemiddeld zo'n 21 kubieke meter gas, wat al gauw 42 euro scheelt.

Huishoudens bespaarden in de week van 12 tot en met 18 december ongeveer 20 tot 25 procent op hun gasverbruik in vergelijking met net zo koude winterdagen (-2,5 graden overdag) vorig jaar, blijkt uit verbruikcijfers van Vattenfall.

"Het is een enorme verlaging", zegt Heleen Boer, manager verbruik van Vattenfall. Zij kijkt ervan op dat er na de relatief warme herfst ook zo veel bespaard wordt in de koudere decemberdagen. Huishoudens met relatief veel gasverbruik (meer dan 1.200 kubieke meter per jaar) bespaarden procentueel het meest (24 procent).

De besparing in de herfst was vooral het gevolg van korter douchen, maar nu gaat ook de thermostaat 1 of meerdere graden omlaag. Daarmee valt veel te besparen, want 80 procent van het gasverbruik komt van de verwarming.

"Al jaren stimuleren we mensen hun energieverbruik te optimaliseren. Maar nu prijzen hoger zijn, komen mensen echt in beweging en zagen we afgelopen week serieuze besparingen van dus gemiddeld zo'n 21 kubieke meter, wat bij de huidige prijzen goed is voor 42 euro."

'Hele dag 14 graden is voor niemand gezond'

Boer hoopt wel dat mensen hiervoor niet in de kou hoeven zitten. "Want leven met de hele dag 14 graden in huis is voor niemand gezond. We roepen dus ook mensen op om zich te melden als het financieel tegenzit. In veel gevallen kunnen we een passende oplossing vinden."

Energiecoaches van Vattenfall gaan met die klanten in gesprek om te kijken of er nog wat energie te besparen valt zonder in te boeten op comfortabel leven.

Wat voor tips die mensen krijgen? "We geven tips op basis van de woonsituatie en het verbruik. Bijvoorbeeld korter douchen en het gebruik van een spaardouchekop. En de thermostaat een graad lager, want elke graad is 7 procent besparing op gasverbruik. En we adviseren om alleen de kamer te verwarmen waar je aanwezig bent."

Klanten van de energiemaatschappij zijn volgens Vattenfall zelf ook erg druk met het monitoren van het verbruik. De online verbruikmanager wordt drie keer zo vaak bezocht als voorheen en al 135.000 klanten hebben een bespaarplan gemaakt. "Ook vragen nu maar liefst 50.000 klanten per dag een nieuw termijnbedragadvies aan. Daarmee proberen ze te kijken of het termijnbedrag omlaag kan."

Ook in 2023 gaan we besparen op de gasrekening

Boer hoopt dat mensen dit fanatieke bespaargedrag vasthouden, ook als de prijsprikkel even wat minder groot is. Vattenfall denkt dat allerlei maatregelen, zoals het plaatsen van radiatorfolie en tochtstrips, al bijdragen aan een structureel lager energieverbruik.

Als mensen blijven besparen, en dat verwacht Vattenfall, dan voorziet de energiemaatschappij een gemiddeld verbruik van 1.000 kubieke meter gas en 2.000 kWh in 2023. Dat is aanzienlijk minder dan in afgelopen jaren en hiermee zou 80 procent van de huishoudens binnen het prijsplafond blijven. Dat is voor komend jaar vastgesteld op 1.200 kubieke meter gas en 2.900 kWh stroom.

Aanbevolen artikelen