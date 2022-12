Gasupdate: Gasprijs staat deze week ruim een kwart lager

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Volg de gasprijs Krijg een melding bij nieuws over de gasprijs Blijf met meldingen op de hoogte

Na enkele weken waarin de gasprijs weer ruim boven de 100 euro per megawattuur lag, is diezelfde prijs afgelopen week flink gedaald. Handelaren betaalden op woensdag 21 december, het peilmoment van de recentste update, 97,75 euro. Dat is ruim een kwart minder dan een week eerder.

De oorzaak van de sterke daling is een combinatie van het verwachte zachte weer in januari - hierdoor wordt verwacht dat er minder gas verbruikt zal worden dan in andere jaren - en het feit dat de EU afgelopen maandag een deal over een prijsplafond voor gas heeft gesloten.

De gasprijs is vrijdag opnieuw gedaald en stond rond 12.00 uur rond de 85 euro per megawattuur. Dat is 7 procent minder dan op donderdag.

Foto: Bart-Jan Dekker

De zwabberende temperaturen hebben ook invloed op het gasverbruik. Door het koude weer gebruikten we vorige week nog bijna 10 procent meer dan gemiddeld in de drie jaren ervoor.

Door de zachtere temperaturen van de afgelopen dagen lag het verbruik in de afgelopen week juist weer 2,1 procent onder datzelfde gemiddelde. Tussen 15 en 21 december gebruikten huishoudens en bedrijven 1.267 gigawattuur per dag. Vorige week was dat 1.579 gigawattuur.

Foto: Bart-Jan Dekker

Door het grotere verbruik van de afgelopen week zijn de gasvoorraden kleiner geworden. De vier opslagen zijn gemiddeld voor 78,1 procent vol. Dat was een week eerder nog 82,1 procent. De hoogste vulgraad was op 10 oktober, toen de gasopslagen voor 93,3 procent vol waren.

Ondanks het hogere verbruik van de afgelopen week is er naar verwachting genoeg gas om de winter door te komen. Wel vreest de Europese Unie dat er in volgende winter een tekort kan ontstaan. Zuiniger zijn met energie en extra vloeibaar aardgas (lng) importeren zijn enkele van de genoemde oplossingen.

Foto: Bart-Jan Dekker

Aanbevolen artikelen