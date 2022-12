Uitzendbureau moet discriminerend verzoek om afkomst of leeftijd melden

Delen via E-mail

Als werkgevers zich bij uitzendbureaus melden met een discriminerend verzoek om personeel, moet dat gemeld worden bij de Arbeidsinspectie. Het kabinet gaat hiervoor een meldplicht instellen.

Verzoeken opdrachtgevers bij een verzoek om personeel om een bepaalde leeftijdscategorie of culturele achtergrond, dan is er sprake van discriminatie en moeten uitzendbureaus hierover in discussie met de opdrachtgever om het verzoek bij te stellen.