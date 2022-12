Huishoudens hadden ondanks torenhoge inflatie iets meer te besteden

Nederlandse huishoudens hadden door loonstijgingen in het derde kwartaal van dit jaar toch iets meer te besteden dan een jaar eerder, ondanks al hoge inflatiecijfers. Maar de groei van het beschikbaar inkomen is met 0,8 procent wel het kleinst in meer dan vijf jaar tijd, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Naast loonstijgingen zorgde ook de stijging van het aantal gewerkte uren voor een iets hoger reëel beschikbaar inkomen, dat dus gecorrigeerd is voor inflatie. Die inflatie liep in het derde kwartaal op tot maar liefst 14,5 procent in september.

De totale beloning groeide in het derde kwartaal met 8,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Die stijging komt weer door 3,4 procent hogere lonen en door de stijging van het aantal gewerkte uren met 3,2 procent.

Ook het totaal aan ontvangen uitkeringen steeg met 5,1 procent, meldt het CBS. Wel betaalden huishoudens 2,8 procent meer belasting.

Het reëel beschikbaar inkomen groeide vanaf begin 2017 elk kwartaal met zeker 1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

