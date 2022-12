Lonen kunnen zeker omhoog, maar alleen als het mogelijk is

Bedrijven kunnen de lonen van werknemers zeker verhogen, maar dat hangt af van de situatie waarin de onderneming verkeert. Sommige werkgevers zijn best bereid tot een structurele loonsverhoging van 5 tot 7 procent, maar daar moet dan wel ruimte voor zijn.

"Dat is ook wat we terugzien in recente cao-afspraken. Er is meer loonruimte bij bedrijven waar dat mogelijk is", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN.



Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) vormen hogere lonen geen bedreiging voor de Nederlandse economie. De gemiddelde loonstijging komt volgend jaar uit op 5 procent en er zit nog meer in het vat, voorspelt de centrale bank.