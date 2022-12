Nieuw pensioenstelsel krijgt na jarenlange discussie akkoord van Tweede Kamer

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De Kamer voerde jarenlang debatten over het nieuwe stelsel en stelde er duizenden Kamervragen over. Als ook de Eerste Kamer binnen enkele maanden akkoord is, gaan de nieuwe regels medio 2023 in. Het duurt dan nog wel enkele jaren voordat je daar iets van merkt.

Belangrijkste wijziging is dat iedereen een persoonlijk pensioenpotje krijgt. Fondsen hebben nu nog een gezamenlijke pot. Verder hangt in het nieuwe stelsel de hoogte van je pensioen meer samen met hoeveel geld je tijdens je werkzame leven inlegt.

Ook is afgesproken dat veel werkenden die nu nog geen pensioen opbouwen, dat in het nieuwe stelsel wel gaan doen. Zo gaan jongeren al vanaf 18 jaar sparen voor hun oude dag, terwijl dat nu nog vanaf 21 jaar is. Daarnaast komen er betere regels voor zzp'ers en uitzendkrachten.

Dat meer werkenden pensioen gaan opbouwen, is op verzoek van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Het kabinet heeft de partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Veel andere oppositiepartijen zijn kritisch op het nieuwe stelsel omdat er nog veel onduidelijk is. Zo is het nog niet helder hoe de totale pensioenpot van maar liefst 1.500 miljard euro wordt verdeeld over al die miljoenen persoonlijke pensioenpotjes.

Nog niet duidelijk hoe veertigers gecompenseerd worden

Ook is niet afgesproken wat er moet gebeuren met de groep voor wie de overgang naar het nieuwe stelsel nadelig kan uitpakken. Daarbij gaat het vooral om veertigers. Zij hebben al behoorlijk wat gespaard voor hun pensioen, maar van dat geld gaat een relatief groot deel naar oudere groepen.

Het kabinet heeft al toegezegd dat zij worden gecompenseerd. Maar hoe het dat gaat doen, is nog niet bekend.

Als het plan inderdaad medio 2023 van kracht wordt, krijgen de pensioenfondsen nog tot begin 2027 om over te gaan naar het nieuwe stelsel. Daarbij is het vooral belangrijk hoe ze hun totale vermogen gaan verdelen over de miljoenen kleine potjes en of ze dat ook snel genoeg kunnen. Veel fondsen vrezen de deadline niet te halen.

