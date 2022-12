Nederland boekt overwinning in patatoorlog met Colombia

Delen via E-mail

Colombia mag geen invoerbelasting heffen op diepgevroren friet uit Nederland, België en Duitsland, heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) besloten in een zaak die de EU had aangespannen.

Het Zuid-Amerikaanse land vond dat de drie Europese landen hun bevroren patat voor dumpprijzen (onder de marktprijs) verkochten op de Colombiaanse markt. Dit zou tot oneerlijke concurrentie leiden en lokale frietleveranciers benadelen. Dat was voor de Colombiaanse regering reden om importbelasting te heffen op de Europese producten.

Maar volgens de EU is er helemaal geen sprake van dumpprijzen. Brussel stapte daarom naar de WTO om de heffingen van tafel te krijgen. Die organisatie liet in oktober al weten dat de heffingen niet zijn toegestaan, omdat er geen sprake zou zijn van dumping. Colombia ging hiertegen in verweer, maar trekt nu dus opnieuw aan het kortste eind.