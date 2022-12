OM eist 100.000 euro boete voor Tata Steel vanwege gevaarlijke stofwolken

Justitie eist voor de rechtbank Amsterdam een boete van 100.000 euro voor staalconcern Tata Steel vanwege verspreiding van gevaarlijke stofwolken en het lozen van afvalwater. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de staalfabrikant in IJmuiden de milieuregels overtreden.

De eis komt voor vier zaken die werden aangespannen tegen Tata Steel naar aanleiding van onderzoeken tussen 2018 en 2021.

In twee was sprake van ongeoorloofde stofverspreiding waarbij dit in een geval zorgde dit voor zwarte sneeuw (in februari 2021) in de omgeving van de fabrieken. Volgens het OM heeft Tata Steel nagelaten om werkzaamheden die voor de stofverspreiding zorgden stil te leggen.

"Sterker nog, nadat die op last van toezichthouders waren stilgelegd, bleken ze bij controle een dag later te zijn hervat", schrijft het OM in een verklaring.

Een andere zaak ging over het zonder vergunning lozen van afvalwater op de buitenhaven via het bedrijfsriool en de vierde zaak ging over het handelen zonder vergunning en het negeren van een voorschrift bij een proef met het koelen van staalslakken.

Als de milieuregels binnen drie jaar weer worden geschonden, zou daar volgens het OM 50.000 euro bovenop moeten komen.

Tata Steel zelf zegt in een reactie 'te betreuren dat deze zaken zich hebben voorgedaan'.

Aanbevolen artikelen