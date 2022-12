OM eist 100.000 euro boete voor staalfabriek Tata Steel vanwege grafietregens

Delen via E-mail

Justitie eist voor de rechtbank Amsterdam een boete van 100.000 euro voor staalconcern Tata Steel vanwege zogeheten grafietregens, de verspreiding van gevaarlijke stofwolken. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de staalfabrikant in IJmuiden de milieuregels overtreden.

Volgens de voorschriften van de milieuvergunning mag het stof dat vrijkomt bij de productie van staal niet verder dan 2 meter van de bron terechtkomen. Maar bewoners van het naastgelegen dorp Wijk aan Zee hebben toch last van stof dat in hun buurt neerkomt.

"Het bedrijf zou hebben verzuimd de bron vochtig en schoon te houden ter voorkoming van de stofverspreiding", stelde het OM destijds. "Een dagvaarding is passend, aangezien de bezorgdheid van mensen in de omgeving van het bedrijf belangrijk is."