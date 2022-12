Turkse centrale bank handhaaft rentetarief op 9 procent

Delen via E-mail

De Turkse centrale bank handhaaft het belangrijkste rentetarief op 9 procent. Daarmee geeft de centrale bank nog steeds gehoor aan de oproep van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de rente voor het einde van het jaar terug te brengen tot onder de 10 procent.

Dat terwijl Turkije kampt met een torenhoge inflatie van ruim 84 procent op jaarbasis. De prijsstijgingen in het land worden aangewakkerd door het ongebruikelijke rentebeleid van Erdogan. Met de verlaagde rente wil de Turkse president investeringen interessanter maken en zo de economie aanjagen. Ook wordt het voor Turkse consumenten aantrekkelijker om geld te lenen.

Veel economen zijn van mening dat de rente omhoog moet bij een hoge inflatie. Hogere rente zorgt ervoor dat mensen minder geld uitgeven. Daardoor is er minder vraag naar goederen en diensten en dalen de prijzen.

Het maandelijkse nettominimumsalaris komt daarmee in 2023 uit op 8500 lira, omgerekend zo’n 427 euro. Volgens de Turkse minister van Arbeid is het minimumloon in Turkije van toepassing op ongeveer een derde van de beroepsbevolking.