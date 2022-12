Prijsplafond voor stroom en gas vraagt om accurate meterstand per 1 januari

Om op de juiste wijze gebruik te kunnen maken van de voordelen van het prijsplafond voor gas en elektriciteit is het van belang dat de juiste meterstanden per 1 januari geregistreerd worden. Daar wijst toezichthouder ACM op nu de ingangsdatum voor de energiemaatregel nadert.

"Als je een slimme meter hebt, worden de standen automatisch doorgegeven, tenzij je die functie hebt uitgezet", zegt een woordvoerder van de ACM. Het is in principe de verantwoordelijkheid van de energieleveranciers om die meterstanden op 1 januari op te nemen.

Het prijsplafond houdt in dat we tot een verbruik van 1.200 kubieke meter gas, 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) stadsverwarming niet meer dan een bepaald tarief betalen. Die maximumtarieven zijn vastgesteld op - zonder belastingen - 0,40 euro per kWh elektriciteit, 1,45 euro per kuub gas en 47,38 euro per GJ stadswarmte.