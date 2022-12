Gasprijs daalt verder richting 90 euro

De prijs voor Europees gas is donderdag verder gedaald naar iets minder dan 91 euro per megawattuur. Het is al de vijfde dag op rij dat gas minder duur wordt. Dit komt door het zachtere weer en het Europese akkoord over een prijsplafond.

De prijs van gas daalde donderdag met 6 procent naar iets minder dan 90,90 euro. Dat is meer dan 40 euro goedkoper dan een week geleden.

Voor Nederland en andere delen van Europa is relatief zacht weer voorspeld, waardoor minder gas nodig is om huizen en bedrijven te verwarmen. Ook heeft de EU eerder deze week een akkoord bereikt over een prijsplafond voor gas, wat de prijzen ook drukt. Verder denken handelaren dat het aanbod van windenergie een rol speelt. Hierdoor is minder gas nodig voor het opwekken van elektriciteit.

Een daling van de handelsprijs voor gas kan op termijn ook zorgen voor lagere energietarieven, doordat energiebedrijven hun gas goedkoper kunnen inkopen. Daardoor kunnen ze hun tarieven voor klanten ook verlagen. Overigens wordt de energierekening voor huishoudens begin volgend jaar al behoorlijk gedrukt door de invoering van het prijsplafond.

