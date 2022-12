Banken lopen risico met leningen aan bedrijven die langzaam verduurzamen

Nederlandse banken lopen risico doordat ze bijna 10 miljard euro hebben geleend aan bedrijven in sectoren die maar langzaam verduurzamen. Aangezien bedrijven in de energiesector en auto-industrie hun leningen straks mogelijk niet of moeilijk kunnen aflossen, kunnen de banken in de problemen komen.

Met name in de auto-industrie zijn nog veel stappen te zetten, vindt De Nederlandsche Bank (DNB). Geld wordt in die sector nu nog vaak verdiend met auto's die op fossiele brandstoffen rijden en dus veel CO2-uitstoot veroorzaken. Dat terwijl internationale klimaatafspraken juist zijn gericht op een forse beperking van de CO2-uitstoot.

"De omschakeling naar de productie van auto's zonder verbrandingsmotor gaat te langzaam om de klimaatdoelen van Parijs te halen", schrijft DNB in een analyse. Volgens de centrale bank worden er relatief nog veel te weinig elektrische auto's geproduceerd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.

DNB vreest dat bedrijven die nu traag verduurzamen in de toekomst hun leningen moeilijker kunnen terugbetalen. Dat kan gebeuren als overheden met nieuwe regelgeving afdwingen dat we sneller overstappen op elektrische auto's.

Banken hebben miljarden uitstaan in energiesector, auto-industrie en luchtvaart

Dergelijke risico's ziet de centrale bank ook bij leningen aan oliegerelateerde bedrijven. "Oliewinning neemt juist toe, terwijl een afname nodig is om klimaatdoelen na te streven", schrijft DNB. Banken lopen minder risico als het gaat om bedrijven die actief zijn in gaswinning. Volgens de centrale bank worden daar grote stappen gezet en ligt die sector voor op schema om de klimaatdoelen te halen.

Nederlandse banken hebben 9,8 miljard euro geleend aan bedrijven die te traag verduurzamen. Dat komt neer op 2,5 procent van de leningen aan niet-financiële bedrijven. Hiervan is 4,3 miljard geleend aan bedrijven in de energiesector, zit 1,5 miljard in de staalindustrie en ruim 1 miljard in de auto-industrie. De luchtvaart is goed voor 700 miljoen euro van deze leningen.

Auto-industrie kan sneller verduurzamen dan luchtvaart

DNB noemt nadrukkelijk de energiesector en auto-industrie, omdat daar duurzamere technologieën met minder CO2-uitstoot beschikbaar zijn. In die sectoren kan sneller verduurzaamd worden dan nu gebeurt. In de staalindustrie en de luchtvaartsector is dat volgens de centrale bank lastiger.

De centrale bank vindt het bemoedigend dat een groot aantal Nederlandse financiële instellingen zich heeft gecommitteerd aan de klimaatakkoorden van Parijs. Maar DNB wijst erop dat ze aandacht moeten hebben voor de transitierisico's.

