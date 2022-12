Krapte op arbeidsmarkt is volgens het UWV over het hoogtepunt heen

Het UWV denkt dat de krapte op de arbeidsmarkt over haar piek heen is. Het aantal openstaande vacatures nam in het derde kwartaal voor het eerst in tijden af. Daarmee is de krapte voor het eerst sinds eind 2020 afgenomen.

"De spanning op de arbeidsmarkt is sinds eind 2020 zes kwartalen op rij toegenomen", meldt het UWV. Vanaf het tweede kwartaal van vorig jaar is vijf keer achter elkaar een record gebroken.

"Aan die voortdurende, forse stijging kwam in het derde kwartaal van 2022 een einde", heeft de uitvoeringsinstantie becijferd.

Het aantal openstaande vacatures daalde in het derde kwartaal met bijna 6 procent vergeleken met de drie maanden daarvoor. Nog 451.900 vacatures zijn onvervuld.

