Huisje van de Kerstman is dit jaar 12 procent in waarde gestegen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het zogenaamde huis van de Kerstman is dit jaar 12 procent in waarde gestegen en staat nu voor 1,2 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) 'te koop'. Dat schrijft CNN op basis van een vastgoedbedrijf dat het huis op de Noordpool zes jaar geleden op zijn site heeft geplaatst.

Toen kostte de woning nog iets meer dan 650.000 dollar. In zes jaar is het dus 77 procent duurder geworden. De prijs is gebaseerd op prijzen van vastgoed "zo dicht bij de Noordpool als mogelijk".