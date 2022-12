Negen op de tien mensen hebben volgens Schouten energietoeslag aangevraagd

Ongeveer 90 procent van de mensen die recht hebben op de energietoeslag van 1.300 euro heeft die ook aangevraagd. Dat zei minister Carola Schouten (Armoedebeleid) woensdag in de Tweede Kamer.

Het geld is een tegemoetkoming voor de hoge energiekosten. De energietoeslag is bedoeld voor mensen die van maximaal 120 procent van het sociaal minimum moeten rondkomen.

Een aantal partijen, waaronder SP, PvdA en PVV, vindt dat dat percentage omhoog moet. Op die manier moeten meer mensen in aanmerking komen voor de energietoeslag. Dat is in een aantal gemeenten al gebeurd, bijvoorbeeld in Rotterdam.