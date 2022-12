Etos-winkels gesloten vanwege stakingen personeel

De stakingen bij drogisterijketen Etos duren voort, omdat een nieuwe cao uitblijft. In Haarlem waren woensdag maar liefst twintig filialen gesloten, aangezien een deel van de werknemers actievoert.

Volgens FNV-bestuurder Cindy Onvlee is de actiebereidheid onder het Etos-personeel groot. In Amsterdam en Amersfoort legden maandag en dinsdag zo'n 150 werknemers het werk neer. Donderdag wordt gestaakt in Breda en vrijdag in Maastricht.