We blijven ons vaker ziek melden dan voor de coronapandemie

Het ziekteverzuim is dit jaar structureel hoger dan voor het uitbreken van de coronapandemie. Corona speelt daar wel een rol is, maar is niet de hoofdoorzaak. Dat zegt Redmer van Wijngaarden, directeur medische zaken bij ArboNed, op basis van de verzuimcijfers over 2022.

"Het is een combinatie van factoren", zegt Van Wijngaarden. "Om te zeggen dat het door corona komt, dat is te kort door de bocht." Sowieso is het zogenoemde psychisch verzuim bezig aan een stevige opmars.

Psychisch verzuim heeft bijvoorbeeld te maken met hoge werkdruk. "In samenhang met de krappere arbeidsmarkt." Vaak zijn mensen die zich ziek melden om psychische redenen ook langere tijd uit de running.

"Als iemand even ziek is, kun je dat ad hoc opvangen op de werkvloer. Langdurig verzuim opvangen in een krappe arbeidsmarkt is lastig." En dat zorgt weer voor extra druk op de werkvloer.

'In de laatste maanden zien we een omslagpunt'

Begin deze maand heeft een derde van alle ziekmeldingen te maken met griep. "Daarin zien we dat de normale seizoenspatronen weer terugkeren", zegt de directeur van ArboNed.

In 2020 en 2021 was corona de belangrijkste veroorzaker van verzuim wat virussen betreft. In de loop van dit jaar werd het stuivertje wisselen tussen beide virussen. "In de laatste maanden zien we daarin een omslagpunt."

Het ziekteverzuim piekte dit jaar in maart, toen elf op de honderd werkenden zich ziek meldden. Dat was niet eerder vertoond. "We hebben geen glazen bol, maar we denken niet dat we dit soort pieken nog zullen zien." Wel verwacht ArboNed dat het verzuim blijvend hoger zal zijn dan voorheen.

ArboNed maakt samen met HumanCapitalCare deel uit van HumanTotalCare. De arbodienstverleners hebben zicht op het ziekteverzuim van circa één miljoen werknemers.

