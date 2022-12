Winkeliers vrezen voor extreme huurverhoging vanaf januari

Delen via E-mail

Duizenden winkeliers krijgen vanaf januari te maken met een huurverhoging van ruim 14 procent. "Veel verhuurders berekenen de inflatie een-op-een door aan ondernemers. En zij hebben al te maken met een hoge energierekening", zegt Marcel Evers van INretail, de brancheorganisatie voor de sport-, mode- en schoenenbranche.

Tijdens de coronacrisis, toen winkels moesten sluiten vanwege de lockdowns, onderhandelden verhuurders vaak met ondernemers om elkaar tegemoet te komen. Dat is nu anders, meent Evers.

"Destijds wilden we er samen uit komen om de winkelstraat nog leefbaar te houden. Nu hebben we te maken met een grote groep verhuurders die niet willen meedenken. Dit moet stoppen. Ondernemers komen op het punt dat het onbetaalbaar wordt."

INretail roept de ministeries van Economische en Binnenlandse Zaken op zich uit te spreken over de situatie, die uit de hand dreigt te lopen. "Winkels staan onder zware druk. Het past niet als één partij extreem profiteert van een onredelijke huurindexatie die de ander als een mokerslag treft."

Volgens Evers worden ondernemers qua energielasten nu dubbel gepakt. "Ze betalen de energierekening voor de winkel al via de eigen meter en nog een keer via de huurindexering. Daar gaat het mis, de energiefactor moet eruit. Als dat gebeurt, kunnen we ermee leven."