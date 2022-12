EU akkoord met redding Duitse energiereus Uniper

Het Duitse energieconcern Uniper mag worden gered door de Duitse staat. De Europese Commissie heeft daar toestemming voor gegeven, al moet het bedrijf wel enkele onderdelen van de hand doen. De energiecentrales die Uniper in Nederland heeft, hoeft het niet te verkopen, meldt een woordvoerder aan NU.nl.

Duitsland pompt 34,5 miljard euro in het bedrijf. In ruil daarvoor krijgt het land aandelen, waardoor de reddingsoperatie in feite een nationalisering is geworden. Dat is nodig omdat Uniper in grote geldproblemen kwam nadat Rusland de gastoevoer naar Europa had afgeknepen.