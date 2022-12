Rusland opent groot nieuw gasveld voor China

Rusland neemt een groot gasveld in het oosten van het land in gebruik om via de Siberische pijplijn gas naar China te transporteren.

President Vladimir Poetin zal later vandaag een videoconferentie bijwonen om die gelegenheid luister bij te zetten, zo laat het Kremlin weten.

Het gaat om het grootste gasveld in Oost-Siberië. De openstelling ervan is onderdeel van de Russische strategie om meer gas naar China te exporteren. De inkomsten daaruit moet het verlies aan inkomsten uit Europa compenseren.

Eind 2019 begon Rusland gas aan China te leveren via de Power of Siberia-pijplijn. In 2021 stroomde daar 10 miljard kubieke meter gas doorheen. In 2025 moet de capaciteit met 38 miljard kuub volledig benut worden.

Rusland is van plan een tweede Siberische pijplijn richting China aan te leggen, die dan ook de Power of Siberia 2 zal heten. Door Stream 1, de pijplijn naar Europa, stroomt al maanden geen gas meer. Nord Stream 2 is niet in gebruik genomen.

Beide leidingen werden eerder dit jaar getroffen door explosies.

