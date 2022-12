Gasprijs duikt onder de 100 euro door zachter weer en EU-akkoord

Delen via E-mail

De prijs voor 1 megawattuur gas was woensdag korte tijd lager dan 97 euro. Het is voor het eerst sinds oktober dat handelaren op de belangrijkste Europese handelsbeurs daar minder dan 100 euro aan kwijt waren.

De oorzaak van de daling is het zachtere weer. Ook speelt mee dat de EU afgelopen maandag een deal over een prijsplafond voor gas heeft gesloten. Dit moet ervoor zorgen dat extreme prijsstijgingen verleden tijd zijn.

Daardoor was er veel vraag naar gas, terwijl het aanbod beperkt was. Dat dreef de prijs flink op. Sindsdien is de prijs behoorlijk gedaald.