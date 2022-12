Kleinste stijging van huizenprijzen in ruim zes jaar

De prijzen van koopwoningen waren afgelopen maand 4,9 procent hoger dan een jaar geleden. In oktober waren huizen die van eigenaar wisselden nog 7,8 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar geleden, melden statistiekbureau CBS en het Kadaster.

"Het is de kleinste prijsstijging jaar op jaar in ruim zes jaar", zegt het CBS. Wanneer je de huizenprijzen van november vergelijkt met die van de maand ervoor, is er sprake van een daling van 1 procent.

Toch is een gemiddelde bestaande koopwoning nog altijd bijna 95 procent duurder dan in juni 2013. "De gemiddelde transactieprijs van een woning was in november 423.124 euro."