Risico's bij gebruik slaapapneuapparaat volgens Philips 'zeer klein'

Voor gebruikers van slaapapneuapparaten van Philips is het risico op gezondheidsklachten zeer klein, stelt het medisch technologiebedrijf. De tests van de eerste generatie zogeheten DreamStation-apparaten bevestigen volgens het concern vroege resultaten van afgelopen zomer. Twee derde van alle teruggeroepen apparaten zijn van dit type.

De problemen met de slaapapneuapparaten hebben betrekking op isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. In beide gevallen vallen de risico's volgens Philips binnen de veiligheidslimieten.

De kans op aantasting van het isolatieschuim is volgens het bedrijf ook heel klein. Philips stelde eerder dat er in de VS een kans van 0,5 procent is als de apparaten niet met ozon zijn schoongemaakt. In Europa is de kans 0,04 procent: oftewel bij 1 op de 2.500 apparaten speelt het probleem. In Japanse apparaten is helemaal geen aangetast schuim aangetroffen.