3M van de Post-it en mondkapjes stopt met eeuwige chemicaliën

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Chemieconcern 3M, dat veel mensen zullen kennen van de Post-its en mondkapjes, stopt het maken en gebruiken van het niet of nauwelijks afbreekbare per- en polyfluoroalkylstoffen (PFAS). Dat heeft het Amerikaanse concern bekendgemaakt

PFAS is een verzamelnaam voor groep chemische stoffen die veel positieve gebruikseigenschappen hebben, maar zich in de natuur niet laten afbreken en gezondheidsrisico's hebben. 3M wil er in 2025 helemaal afscheid van hebben genomen.