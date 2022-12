Feestdagen vallen iets gunstiger, volgend jaar wordt een 'werknemersparadijs'

De feestdagen vallen dit jaar voor werknemers iets gunstiger dan vorig jaar, maar het kan zeker nog beter. Waar Kerst vorig jaar nog helemaal in een weekend viel, is Tweede Kerstdag nu een maandag en daarmee voor velen een 'gratis' vrije dag. Maar Nieuwjaarsdag - ook een erkende feestdag - valt op een zondag en is dus voor de werkgever.

Wanneer veel erkende feestdagen op een doordeweekse dag vallen, zijn dat voor de werknemer gratis vrije dagen. Want doorgaans is in cao's geregeld dat erkende feestdagen worden doorbetaald. Vorig jaar was wat dat betreft een werkgeversjaar, maar volgend jaar belooft een werknemersparadijs te worden.

Dit jaar is het bepaald nog geen feest. Wie vier dagen werkt, met de favoriete vrijdag als vrije dag, is maar vier dagen op rij vrij zonder dat er extra dagen opgenomen moeten worden. "De laatste dag van het jaar en Nieuwjaarsdag vallen in het weekend, dus dat is pech", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN.

Volgend jaar vallen beide kerstdagen en Nieuwjaarsdag op doordeweekse dagen. "Een werknemersparadijs", volgens de AWVN-zegsman. "Zeker voor wie parttime werkt, zoals veel mensen doen, met vrijdag als vaste vrije dag. In 2023 hoeft die persoon in de laatste week van het jaar dan maar twee dagen op te nemen om elf dagen op rij vrij te zijn."

