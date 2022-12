Kabinet verhoogt kinderopvangtoeslag voor de tweede keer

Delen via E-mail

Ouders kunnen komend jaar nog meer toeslag krijgen voor de kinderopvang dan verwacht. Het kabinet heeft besloten de maximale uurtarieven waarvoor ouders toeslag mogen aanvragen voor de tweede keer te verhogen.

De maximale uurprijzen stijgen in 2023 met bijna 2 procent extra voor alle vormen van kinderopvang. Een week eerder verhoogde het kabinet de maximale uurprijs voor volgend jaar al met bijna 1 procentpunt.

De maximale uurprijs werd in eerste instantie iets verhoogd vanwege de hoge inflatie dit jaar. De tweede verhoging kwam tot stand nadat GroenLinks en de Partij van de Arbeid een motie hadden ingediend. De partijen wilden de maximale uurprijzen voor de kinderopvang gelijktrekken met de recentste cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) over de inflatie en de loonkosten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt nog wanneer het deze extra verhoging voor volgend jaar kan doorvoeren. Ouders ontvangen nadat de wijziging is doorgevoerd een nabetaling over de eerder overgemaakte toeslagen in 2023.