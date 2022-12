Veel twijfels over nut van Europees prijsplafond voor gas

EU-landen zijn het deze week eens geworden over een prijsplafond voor gas, om zo de energierekening voor huishoudens betaalbaar te houden. Maar er zijn grote twijfels of de maatregel wel nut heeft. En wat zijn de gevolgen voor Nederland precies, want we hadden toch al een prijsplafond?

Wat houdt het Europese plan precies in?

EU-landen hebben afgesproken dat er een prijsplafond komt voor aardgas. Dit betekent dat gashandelaren geen deal mogen sluiten waarbij de prijs boven een bepaald maximum komt. Dit moet zorgen dat bedrijven, bijvoorbeeld Eneco of Vattenfall, hun gas goedkoper kunnen inkopen en het daardoor ook goedkoper kunnen aanbieden aan huishoudens. De maatregel gaat op 15 februari 2023 in.

Het is niet zo dat op die datum het prijsplafond ook meteen in werking treedt. Er moet eerst aan enkele voorwaarden worden voldaan. Het plafond wordt pas geactiveerd als de gasprijs drie werkdagen achter elkaar boven de 180 euro per megawattuur komt en in die periode ook minimaal 35 euro duurder is dan vloeibaar aardgas (lng).

Als aan die voorwaarden wordt voldaan, komt er een maximumprijs die 35 euro boven de lng-prijs ligt. Er is een koppeling met lng, omdat dit type gas steeds belangrijker wordt voor Europa en de EU wil voorkomen dat producenten hun vloeibare aardgas aan andere landen verkopen omdat ze daar hogere prijzen krijgen.

De koppeling betekent dat er geen vast maar een variabel plafond komt, dat dus deels meebeweegt met de prijs van lng. Het nadeel hiervan is dat als de lng-prijs oploopt, het prijsplafond zelfs bij een gasprijs van 300 euro mogelijk niet in werking treedt.

Heeft het dan wel nut?

Daar zijn twijfels over. Critici denken dat door de strenge voorwaarden het prijsplafond in praktijk amper zal worden geactiveerd. En mocht het wel worden geactiveerd, is er toch vrees dat producenten hun gas bijvoorbeeld in Aziatische landen verkopen. Verder vinden sommigen dat deze maatregel de oorzaak van de problemen - een tekort aan gas - niet oplost. Er zou juist moeten worden gekeken naar het verlagen van het gasverbruik of het verhogen van de import.

Anderen denken dat de maatregel wel nut kan hebben. Daarbij wijzen ze vooral naar afgelopen zomer, toen de gasprijs boven de 300 euro uitkwam. Als we weer in zo'n situatie terechtkomen, zou het prijsplafond de ergste pijn misschien kunnen wegnemen. Verder moet het zorgen dat Europese landen niet meer tegen elkaar opbieden. Dit gebeurde afgelopen zomer wel, doordat landen zo snel mogelijk hun gasvoorraden wilden vullen in aanloop naar de wintermaanden.

We hadden in Nederland toch al een prijsplafond?

Dat klopt. Daardoor zal het Europese plafond niet zoveel invloed hebben op onze energierekening. Die wordt al stukken lager door het Nederlandse plafond. Voor huishoudens die veel energie gebruiken, kan het Europese plafond wel verlichting bieden. Dit komt doordat aan het Nederlandse plafond een maximumverbruik is gekoppeld. Wie daarboven zit, gaat in veel gevallen hogere tarieven betalen. En die hogere tarieven kunnen wél worden beperkt door de Europese plannen.

Is het plan definitief?

In principe wel. Maar er moet nog een rapport komen met daarin de voor- en nadelen. Maar dit komt pas in maart, als het prijsplafond al twee weken van kracht is. Tegenstanders van het plan, onder wie energieminister Rob Jetten, hopen dat als blijkt dat er veel nadelen aan kleven, het plan alsnog de prullenmand in gaat.

Aanbevolen artikelen