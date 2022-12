De 24 uurseconomie zet door: ook met Kerst steeds meer winkels en supers open

Winkels en supermarkten zijn tijdens Kerst steeds vaker open. Waar het zo'n twintig jaar geleden ondenkbaar was dat je boodschappen kon doen tijdens de feestdagen, is het nu de normaalste zaak van de wereld. "Nieuwjaarsdag en Eerste Kerstdag zijn de enige dagen dat bijna alles gesloten is. Maar dat gaat niet lang meer duren", zegt retailexpert Michel Kregel.

Het waren nog eens tijden dat de supermarkt op Kerstavond om 18.00 uur op slot ging en pas op 27 december weer geopend was. Of de kerstdagen waar complete binnensteden zo goed als uitgestorven waren.

Maar tijden zijn veranderd. "Of we naar een 24 uurseconomie gaan waarbij winkels en supermarkten ook met de feestdagen zijn geopend? We zijn er al. We hebben te maken met het IKEA-effect. Zij hebben lang gelobbyd om met Kerst open te mogen. En dat is een enorm succes", zegt Kregel.

De retailexpert verwacht dat binnen nu en drie jaar ook een verruiming van de openingstijden op Eerste Kerstdag komt. "Het is niet meer de Kerst van jaren geleden toen alles gesloten was."

'Tweede Kerstdag is een soort koopzondag'

Ook Bob Gross van Openingstijden.nl ziet deze ontwikkeling. In 2013 waren in ons land bijvoorbeeld 100 supermarkten geopend op Eerste Kerstdag. In 2021 waren dat er 1.700. Op Tweede Kerstdag ging het om 1.500 supers in 2013, tegen 3.800 in 2021. "Vooral Tweede Kerstdag is een soort koopzondag geworden."

Volgens Gross moet er wel onderscheid worden gemaakt tussen supermarkten en winkels uit andere branches. "De supers zijn op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag vaker open, maar in andere branches zijn de winkels gesloten. Soms mogen deze ondernemers niet open, maar het zijn ook niet de meest aantrekkelijke dagen."

Personeelstekort is belemmering

Directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel merkt op dat veel winkels open willen zijn, maar dat het personeelstekort dat belemmert. "Verder zien we dat vooral auto- en meubelboulevards en keukenwinkels geopend zijn op Tweede Kerstdag. Maar het gaat niet om hele binnensteden."

Peters snapt wel dat veel supermarkten ervoor kiezen om de deuren te openen. "Mensen willen toch eten kopen, maar gaan niet per se naar een winkel die gezichtscrème verkoopt. Want heb je dat nou echt nodig op Tweede Kerstdag?"

